Le mac de Thies perturbé : l’administration s’explique

Des détenus du tribunal régional de Thies sont en mouvement d’humeur pour dénoncer les longues détentions. Ces derniers ont entamé une grève de la faim pour se faire entendre. L’ administration pénitentiaire a tenu à apporter des précisions pour dire que ce mouvement concerne les détenus dont les détentions sont provisoires.Le ministre de la justice quant à lui, a fait savoir que la maison d’arrête et de correction de Thies fait partie des prisons ou les droits de l’homme sont les plus respectés. En plus de cela, le ratio fait partie des meilleurs. Selon le garde des sceaux tout est rentré dans l’ordre.

Fatou Baba Fall