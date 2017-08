Le mal est profond

REWMI.COM- Tout ca pour ca? peut t-on dire. Pour arrêter Ami collé il a fallut déployer des policiers et tout un arsenal. Pareille pour Penda Ba. Toutes deux viennent de recouvrer la liberté même si elle est dite provisoire. Elle est intrigante quand même cette série de libération. Est ce Penda Ba militante de l’APR qui a sauvé ses compatriotes Ouley Mane et Ami Collé? Beaucoup le pensent et tout permet de le croire.D’abord Penda est une militante du parti au pouvoir et dans ses propos contre l’ethnie wolof, elle tentait de defendre son parent Macky. s’y ajoute la sortie de son père qui a présenté ses excuses avant de solliciter le pardon pour sa fille. Que n’a dit la mère de Ouley Mane pour que sa fille bénéficie d’une grâce? et le plus étrange dans tout ca c’est la déclaration du gouvernement a travers son porte parole. Combien de personnes ont ete arrêtées jugées et condamnées sans que le gouvernement ne se prononce. En s’expliquant l’équipe gouvernemntale s’est elle même accusée d’immixtion dans cette decision de justice ou il est difficile de ne pas imaginer une main politique derrière. Au delà de cette polemique , ce que les dirigeants doivent comprendre à travers ces dérives verbales, c’est que les sénégalais sont déçus. Par conséquent il y’a beaucoup d’autres Ami Collé au sein de la population et les mettre en prison ne réglera rien. il vaut mieux calmer cette colère qui les conduit à ce comportement par des actes qui correspondent à leurs attentes au lieu d’actionner une justice qui ne fera que jeter de l’huile sur le feu.

Domou Rewmi