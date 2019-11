Le malaise couve à l’Apr

Le limogeage de Moustapha Diakhaté que nous prédisions dans cette chronique, est intervenu sans grande surprise. Elle fait suite à celui de Sory Kaba et aux déboires du député YayahSow.

On a tendance à tout mettre sur le dos du séminaire sur la communication organisé par le Président de la République et aux recommandations faites à ses partisans, mais le problème est beaucoup plus sérieux.

La réalité est que c’est au niveau de l’Alliance pour la République (Apr) que les vraies raisons sont à rechercher pour expliquer toute cette tension. Les tiraillements internes, la guerre de succession, font rage dans un parti qui a des allures de mouvement de soutien. Et l’absence de dauphin après la suppression du poste de Premier ministre n’est pas pour arranger les choses.

La réalité est que tous ceux qui sont limogés avaient de sérieux problèmes existentiels dans le parti. Et leurs relations avec le Président Sall étaient très détériorées. Moustapha Diakhaté savait qu’il courait droit vers l’échafaud. Aliou Sall avait dénoncé l’existence de faucons au Palais et c’est Moustapha Diakhaté qui avait répondu.

Et YayahSow a mis en avant des arguments que partagent plusieurs apéristes convaincus d’avoir été laissés en rade au profit de transhumants ou d’alliés.

Quant à Sory Kaba, c’est un secret de polichinelle qu’il ne s’entendait plus avec certains de ses frères de parti.Un parti sur lequel le Président ne semble plus compter, surtout maintenant qu’il rêve d’avoir à ses côtés toute la machine libérale du Pds.

Le désir de Macky est de reprendre en main son parti et d’y imposer l’ordre qui se résume à une omerta. Exactement comme dans la Camorra, la mafia sicilienne.

Il a son agenda secret et n’a mis personne au courant. Ses partisans sont aussi mal informés que les autres. Macky semble n’avoir mis personne au parfum. Et dans cette démarche, le plus dur pour les Sénégalais est de ne pas être édifiés sur le nombre de mandats que le Président va faire. Pis, il semble être dans une dynamique d’en faire trois, ce qui serait source de tensions sociales et politiques.

En tout état de cause, ce qu’on attend du Président, c’est une déclaration claire en la matière. Celle-ci aura pour effet de replonger les Sénégalais dans un climat d’apaisement qu’ils avaient connu brièvement après l’inauguration de MassalikulJinaan.Car, le malaise qui couve à l’Apr est en train d’affecter les institutions de la République et la paix des cœurs.

Assane Samb