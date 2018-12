Le Maroc pas candidat !

Coup de tonnerre dans le monde du football africain ! Considéré comme le favori pour accueillir la CAN 2019 à la place du Cameroun, et même parfois accusé d’avoir tiré les ficelles pour inciter la Confédération africaine de football (CAF) à réattribuer la compétition, le Maroc n’organisera pas le tournoi ! En effet, le Royaume chérifien a tout simplement décidé de ne pas candidater.

Répandue dans la presse marocaine ces dernières heures, l’information a été confirmée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, au micro d’Arryadia. Pour la CAF, il va donc falloir trouver un plan B en urgence et celui-ci pourrait bien être une fois de plus l’Afrique du Sud, seul candidat mentionné par l’instance à l’heure actuelle. Les prétendants ont jusqu’à vendredi minuit pour manifester leur intérêt.

Le Ghana envoie un message

Or, à 48 heures de l’expiration de la deadline, vendredi à minuit, aucun pays n’a officiellement annoncé sa candidature pour remplacer le Cameroun. Ahmad a bien mentionné lundi le cas de l’Afrique du Sud, qui a déjà joué les pompiers de service, mais les Bafana Bafana n’ont pas communiqué à ce sujet de leur côté. Il y a aussi l’hypothèse de l’Egypte qui avait écarté toute candidature pour ne pas faire de l’ombre au Maroc. Mais le retrait marocain va peut-être rebattre les cartes aux yeux des Pharaons. Ces dernières heures, l’espoir pour la CAF est surtout venu du Ghana où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Isaac Asiamah, a entrouvert la porte en déclarant que son pays est prêt à dépanner si on lui en fait la demande… « Le Ghana a de bonnes chances d’accueillir n’importe quel tournoi organisé par la CAF. Nous sommes prêts. Si la CAF dit que nous devons accueillir celle du Cameroun, nous serons toujours prêts », a lancé l’homme politique. « Peut-être diront-ils que nous sommes devenus trop gourmands parce que nous venons d’en accueillir une (la CAN féminine achevée en début de mois), mais si l’occasion se présente, je peux vous dire avec confiance que le Ghana est prêt. Pour l’instant, ce n’est pas notre intention. » Alors que les prétendants ne se bousculent pas au portillon, ces propos n’ont pas dû passer inaperçus du côté de la CAF !

