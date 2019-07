Le Ministère de l’enseignement supérieur carbure à 200 milliards de carburant par an

La consommation de carburant au ministère de l’enseigne supérieur est comprise entre 150 et 200 milliards par an. La révélation est faite par le Pr Issa Sall du Pur, lors du vote de la LFR 2019« Sur une masse salariale de 535 millions par mois, 185 millions sont affectés aux agents en termes de carburant, soit 35%. Ainsi sur les 743 milliards affectés comme masse salariale par an, l’on se retrouve entre 150 et 200 milliards de carburant », a-t-il déclaré, dans des propos repris par SourceA.