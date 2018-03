Le ministre Abdoulaye Diop décline des leviers pour venir à bout du chômage des jeunes

REWMI.COM- La question de l’emploi des jeunes est l’une des preoccupations majeures du gouvernement du Sénégal. Le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne le rappelle assez souvent à chaque fois que nécessaire.

Des solutions sont en vue certes mais selon Abdoulaye Diop, ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main-d’œuvre, il faut aller dans le sens de l’auto entrepreneuriat qui est à la mode dans le monde. Pour cela, il a décliné les leviers sur lesquels son ministère compte s’appuyer pour venir à bout du chômage des jeunes. Selon le ministre, il faut d’abord aider les jeunes dans l’identification des projets, ensuite les aider dans le cadre de la formation specifique, puis les aider dans les ressources à savoir mettre des fonds.

Le ministre est d’avis qu’ aujourdhui, « quand on a des fonds importants dans les structures de banque que nous avons dèja : Fonsis, Fongib, avec tous les partenaires financier de l’Etat, on peut faire en sorte qu’ensemble, quand un projet est validè, qu’on arrive à ce niveau de bancabilité de nos projets ».

Il se dit certain que si on arrive à cela, avec les bonnes initiatives de nos compatriotes, on peut bien venir a bout du chômage des jeunes.

Abdoulaye Diop était l’invité de l’émission « Grand Oral » ce samedi sur la radio rewmi fm (97.5).