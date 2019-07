Le Nigeria sort le Cameroun

Premier gros choc dans ces huitièmes de finale entre le Nigeria et le Cameroun, vainqueur en 2017. Après avoir longtemps été (mal)menés, les Super Eagles ont renversé les Camerounais et se sont finalement imposés dans un match riche en but. Le Nigeria se qualifie pour les quarts de finale.

Le match démarrait sur les chapeaux de roue. Parfaitement servi en retrait par Omeruo, Ighalo inscrivait le premier but pour offrir l’avantage aux Nigérians (19e). Sonnés mais pas abattus, les Camerounais rendaient la pareille peu avant la pause grâce à Bahoken, sur un très bon centre de Bassogog (41e). Sur leur lancée, les joueurs de Clarence Seedorf prenaient l’avantage quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Clinton N’jie (44e). À la pause, les Camerounais avaient fait le boulot en marquant deux buts coup sur coup.

Mais fort de son talent, Ighalo remettait les pendules à l’heure après une belle tête en retrait de Musa, à la limite du hors-jeu (63e). Comme les Camerounais en première période, les Nigérians marquaient eux aussi un nouveau but dans les minutes qui suivaient. Double buteur, Ighalo se voyait cette fois être passeur décisif sur le but d’Iwobi après une belle récupération dans le camp adverse (66e). Au final, le Nigeria renverse le Cameroun et verra les quarts de finale contre le vainqueur d’Égypte – Afrique du Sud.

