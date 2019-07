Le Nigéria termine sur le podium

Le Nigeria s’est adjugé la petite finale de la CAN 2019 en dominant ce mercredi la Tunisie. Un succès logique des hommes de Rohr. Pour la septième fois de son histoire, le Nigeria a terminé la Coupe d’Afrique des Nations à la troisième place. Les Super Eagles ont obtenu cet honneur en dominant ce mercredi la Tunisie à l’occasion du match du classement. Une victoire acquise grâce à un seul et petit but, signé Odion Ighalo en tout début de partie. Le sociétaire de Shanghai Shenhua, déjà buteur en demi-finale contre l’Algérie, a trouvé la faille dès la 3e minute en exploitant une erreur de communication entre le gardien tunisien Ben Cherifia et son défenseur Meriah. Opportuniste, il a envoyé le cuir au fond, d’une reprise de près et sans contrôle.