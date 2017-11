Cérémonie de clôture du Magal 2017 : Serigne Bass Abdou Khadr : « le Président Macky Sall n’a rien à craindre »

REWMI.COM- La 123e édition du Magal de Touba a vécu. La cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi en fin de matinée. Serigne Bassirou Abdou Khadr a remercié au nom du Khalife le Président Macky Sall « pour tout ce qu’il a fait pour la communauté mouride, dont la construction de l’autoroute » « Ila Touba ». « Macky Sall n’a rien à craindre » a laissé entendre Serigne Basse Abdou Khadre car, dit-il « quiconque oeuvre pour serigne Touba, aura la récompense de Serigne Touba ». Il a appelé la classe politique au Dialogue si seulement elle n’est mue que par l’intérêt général.

Avant lui, le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, conduisant une délégation a étalé le bilan du Chef de l’Etat Macky Sall. De la fourniture en énergie, en eau dans la ville sainte, sans oublier la campagne de commercialisation entre autres réalisations, rien n’est laissé en rade. Aly Ngouille Ndiaye a rappelé la volonté du Chef de l’Etat pour la concrétisation du Dialogue politique. A ce sujet, il a sollicité les prières du Khalife Général des Mourides pour l’aboutissement de ce souhait si cher au chef de l’Etat Macky Sall.

La cérémonie s’est tenue dans la résidence Khadim-Rassoul, en présence de nombreux dignitaires de la communauté mouride et de leurs invités mais en l’absence du Khalife Général Serigne Sidy Makhtar Mbacké représenté par Serigne Mamadou Bassirou Mbacké.

Aly Ngouille Ndiaye est arrivé vers 11 heures à Touba accompagné de ses collègues Sidiki Kaba (Affaires étrangères), Serigne Mbaye Thiam (Education nationale), Thierno Dieng (Environnement) et du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, mais aussi des ministres Ndèye Saly Diop Dieng (Femme et Famille) et Mbagnick Ndiaye (Intégration africaine).