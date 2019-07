Le procès Abdoul Mbaye-Aminata Diack renvoyé

L’affaire opposant l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye à son ex épouse, Aminata Diack a été renvoyée.. Le juge, qui devait donner sa sentence, ce mercredi 23 juillet 2019, l’a prorogée jusqu’au 6 août prochain 2019.

Si en première instance, l’ancien Premier ministre a été relaxé dans l’affaire qui l’oppose avec son ex épouse, Abdoul Mbaye risque la prison en appel.

Le procureur général de la Cour d’appel de Dakar avait requis 1 an de prison ferme contre lui. Ce, après qu’il avait demandé que les faits de faux et usage de faux initialement reprochés à Abdoul Mbaye soient requalifiés en obtention indument d’un document administratif. La dame Aminata Diack avait réclamé, par le biais de son avocat, à son ex époux en l’occurrence Abdoul Mbaye la somme de 1 milliard de francs CFA. En première instance, elle avait demandé 500 millions, mais en appel elle a doublé la mise.