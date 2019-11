Le RUR liste les avantages du BRT

« Le BRT, à coté du TER contribuera, pour sa part, à alléger le quotidien des populations.» C’est du moins la conviction dégagée par le Réseau des universitaires Républicains.

Pour le Coordonnateur dudit réseau, Moussa Baldé et non moins ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, « avec le lancement des travaux de constructions du BRT (Bus Rapid Transit), le Président de la République, Macky Sall, vient de marquer encore de son sceau les différents projets structurants qui permettront à notre pays, particulièrement à sa capitale, d’atteindre l’efficience et l’efficacité en termes de décongestionnement et de mobilité urbaine ».

Nul n’ignore les problèmes d’embouteillages récurrents à Dakar, fait remarquer Moussa Baldé dans une note parcourue par Rewmi. Il ajoute : « le BRT a coté du TER contribuera, pour sa part, à alléger le quotidien des populations. »

Pour cela, le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), félicite particulièrement son excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall pour toutes ses infrastructures innovantes et de troisième génération qui impacteront fortement sur la vie des populations de la région de Dakar.

En effet, explique le RUR, le BRT, c’est 14 communes traversées, 23 stations et 300.000 personnes convoyées quotidiennement. Son introduction dans le transport de masse va fluidifier le trafic urbain dans la capitale et va permettre aux travailleurs, tous métiers confondus, de rallier leurs lieux de travail en 45 minutes maximum. D’ici 2022, avec la livraison de ce nouveau outil, les longues files d’attentes au niveau des arrêts d’autobus resteront un vieux souvenir.

Avec ce projet, précise le RUR, « le chef de l’Etat montre, encore une fois, si besoin en est, que le « projet Sénégal émergent » et le « Fast track » se matérialise chaque jour d’avantage. Le RUR magnifie, encore une fois, ces différentes initiatives du Chef de l’Etat, Macky Sall, qui sont au bénéfice exclusif de la population sénégalaise. »