Le Sénégal dans le dernier carré

Pour ce premier quart de finale, le Sénégal affrontait l’une des surprises de la CAN, le Bénin. Après avoir longtemps buté sur une bonne défense béninoise, les Sénégalais ont accéléré en toute fin de match pour se qualifier en demi-finale (1-0). Les Béninois s’arrêtent là mais sortent la tête haute.

Après avoir sorti le Maroc aux tirs au but, le Bénin faisait face à un autre cador de cette CAN, le Sénégal. Mais les Béninois étaient bien les premiers à se montrer dangereux par l’intermédiaire de Mickael Pote mais sa tentative finissait à côté (26e). À quelques secondes de la mi-temps, Steve Mounié pouvait ouvrir le score mais sa frappe était contrée à la dernière seconde par un défenseur (45e+3). À la pause, les deux équipes se quittaient sur un score nul et vierge.

Après avoir vu son but refusé pour un hors-jeu (54e), Sadio Mané allait être décisif plus tard sur l’ouverture du score. Parfaitement lancé en profondeur par l’attaquant de Liverpool, Idrissa Gueye se frayait un chemin dans la défense avant de tromper Allagbé (70e). Une nouvelle fois, Mané pensait marquer mais encore une fois, la VAR invalidait le but de l’attaquant (74e). Réduits à 10 après l’expulsion de Verdon (84e), les Béninois n’arrivaient plus à inquiéter la défense sénégalaise et s’inclinaient par la plus petite des marges. Le Sénégal continue sa route vers la finale et affrontera le vainqueur de Madagascar – Tunisie en demi-finale.