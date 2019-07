Le Sénégal en finale !

Le Sénégal est le premier qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations ! Les Sénégalais ont lutté pour se défaire de la Tunisie (1-0 ap) ce dimanche en demi-finale.

Les Lions de la Téranga sont mieux entrés dans cette rencontre et, à l’image d’un poteau trouvé par Sabaly, se montraient les plus dangereux en première période. Aucune différence n’était faite à la pause, et les Aigles de Carthage revenaient des vestiaires avec de bien meilleures intentions, s’offrant plusieurs opportunités. Et puis vint la 75e minute, et six minutes assez folles…

Les Tunisiens avaient une occasion en or d’ouvrir le score sur un penalty obtenu pour une main de Koulibaly, mais la tentative trop molle de Sassi était stoppée par Gomis (75e) ! C’est ensuite le Sénégalais Saivet qui manquait à son tour un penalty repoussé par Hassen (81e) ! Incroyable… Le gardien tunisien avait moins de réussite durant la prolongation. Sa sortie totalement manquée provoquait le but contre son camp de Bronn (0-1, 100e). La Tunisie allait connaître un deuxième coup du sort avec un penalty accordé pour une main de Geye et finalement annulé après intervention de la VAR à la 115e minute. C’est dur pour les coéquipiers de Khazri…