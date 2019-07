Le Sénégal file en quarts grâce à Mané

Grâce à un but de Sadio Mané, le Sénégal s’est qualifié pour les 1/4 de finale de la CAN en battant l’Ouganda (1-0).

Contrairement au Maroc plus tôt dans la soirée, le Sénégal n’est pas passé à la trappe contre un outsider. L’Ouganda n’a pas démérité mais a dû s’incliner sur la plus petite des marges (1-0).

C’est la star Sadio Mané qui a inscrit l’unique but de la rencontre. A la réception d’un mouvement collectif parfait initié par Henri Saivet, le buteur des Reds, idéalement servi par Mbaye Niang, a ajusté le gardien ougandais dès la 15e minute. Avec cette réalisation, l’ex-Messin rejoint Henri Camara au classement des meilleurs buteurs sénégalais à la CAN (5 buts) et devient le premier Lion de la Teranga à trouver le chemin des filets à 3 reprises lors d’une seule édition (3 unités).

Mané aurait pu doubler la mise en provoquant un penalty qu’il n’a pu convertir. Déjà coupable d’une grosse faute en début de match qui ne lui a coûté qu’un carton jaune, Denis Onyango, tout proche de l’expulsion, a détourné la tentative de Mané qui a donc manqué son 2e penalty de la compétition après celui contre le Kenya.

Le Sénégal disputera sa place dans le dernier carré le 10 juillet prochain contre le Bénin.