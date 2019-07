Le Stade-Rennais ne lâche pas Edouard Mendy

Avec l’arrivée de Predrag Rajkovic, le gardien de Reims, Édouard Mendy, pourrait quitter le club cet été. Cependant, son départ est lié à celui de Thomas Koubek (Stade Rennais).

Après trois ans au Stade de Reims, le gardien de but Édouard Mendy est tenté par un nouveau challenge. Celui qui a effectué une très belle saison en Ligue 1 ne sera pas retenu par les dirigeants champenois en cas d’offre intéressante. À l’étranger, deux équipes anglaises, dont les noms n’ont pas filtré, ont formulé des offres à Reims. La plus haute s’élèverait à 10M€ plus des bonus. Mais depuis sa blessure à la CAN, les pistes étrangères se sont refroidies. Rennes tente alors d’en profiter et avance ses pions. Selon les informations du site français, soccerlink.fr, les bretons seraient disposer à payer la somme réclamée par le stade de Reims, soit environ 10M€. Seul hic, sa venue est liée au départ de Thomas (26 ans) qui est devenu un second choix pour le FC Porto.