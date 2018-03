Le Volet économique du discours

Attendu sur plusieurs sujets brûlants, le premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a fait hier Jeudi devant les députés sa déclaration de politique générale. Face aux urgences de l’heure que sont : La relance de l’économie, les infrastructures, la conjoncture, la bonne gouvernance, le sous emploi des jeunes et l’Education, le Premier ministre dans son long discours a posé les jalons de ce qui devraient être les priorités de son magistère. Synthèse de quelques volets de son discours.

Ces trois dernières années ont été éprouvantes pour l’Etat. Selon le premier Ministre, les réponses conjoncturelles apportées aux crises alimentaires énergétiques ou économiques ont couté à nos finances publiques, entre 2006 et 2008, un montant de 374 milliards FCFA sous formes de subventions directes et indirectes. Efforts consentis pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages et atténuer les chocs exogènes sur le panier de la ménagère.

Transports et infrastructures

Le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre en place une nouvelle politique en matière d’infrastructures avec la création du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA). Cette structure autonome est déjà opérationnelle depuis début 2009 avec des ressources initiales de 15 milliards CFA finalement portées à 37 milliards de FCFA

Sur le volet transport, il est prévu un financement d’un 1er lot de 400 bus dont le démarrage est envisagé pour l’année 2010. Selon le Premier Ministre, le Transport urbain public via le parc de Dakar Dém Dikk sera renforcé par l’acquisition de 235 nouveaux dont 35 articulés d’ici à fin 2010



Les Infrastructures portuaires avec la création du Port du Futur d’une capacité de 1, 5 millions de conteneurs, réalisé en eaux profonds avec un terminal de 42 hectares veulent confirmer le Port de Dakar dans un leadership ouest africain. D’un coût de 220 milliards entièrement ses travaux seront entièrement financés par Dubaï Port World.

Dans le domaine des Transports aériens, l’Aéroport International Blaise Diagne devrait être réceptionné avant fin 2011. D’une capacité initiale de 3 millions de passagers par an son coût est de 230 milliards de nos francs.

Industries, Mines et Emplois

Pour le Secteur de l’Industrie et des Mines, des investissements cumulés autour de 1500 milliards ont été consentis pour l’exploration et l’exploitation de l’or, du fer, du zircon. Selon Souleymane Nd. Ndiaye, le Sénégal est entré dans le cercle restreint des pays producteurs d’or avec un investissement de 118 milliards la mine qui offre 1500 emplois directs et indirects avec des retombées annuelles de 8 milliards FCFA pour les 6 premières années et de 19 milliards après la 6é année.



Sur un autre volet, la recapitalisation des Ics a permis de renouer avec les résultats bénéficiaires



Le Pole industriel Textile de Kahone (POLITEXKA) à travers diverses activités autour du Centre de Promotion du Textile et de l’Habillement qui compte 9 Unités Industrielles devrait générer 3000 emplois directs et indirects.

Le développement d’unités artisanales, de micro, petites et moyennes entreprises agro-alimentaires est une voie où le Sénégal s’engage pour créer des emplois à large échelle.



L’Education et la formation en général

Dans le secteur de l’enseignement moyen, entre 2003 et 2008, 368 nouveaux collèges dont 277 en zone rurale ont été crée. L’effectif des élèves est passé de moins de 239 000 à plus de 437 000 élèves, le secteur secondaire de moins de 59 000 à plus de 120 000 en 2008. Tandis que les établissements sont passés de 48 en 2000 à 95 en 2008.

Selon le Premier Ministre, il reste à être relevé le défi d’un enseignement de qualité à travers la formation des personnels à tous les niveaux, le respect de la norme de 900 heures annuelles d’enseignements, et l’amélioration de l’environnement scolaire.

L’autre objectif est de porter le taux de scolarisation à 96% et celui d’achèvements à 70% en 2011, d’où la nécessité de construire et d’équiper 1927 salles de classes par an d’ici à 2011.

Selon son analyse, le sous secteur de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle doit fournir de ressources humaines qui réunissent les compétences et aptitudes dont le Sénégal a besoin pour son développement. En ce sens le gouvernement et ses partenaires au développement ont consenti des efforts importants pour la construction de lycées techniques ave des filières professionnelles. Des financements ont été mobilisés pour la formation des filles et des femmes dans toutes les régions.

Le cas de l’Enseignement Supérieur

L’enseignement supérieur en plein essor bénéficie aujourd’hui du renforcement de l’accès l’élémentaire et le moyen secondaire. Pour s’adapter aux exigences de l’environnement, l’Etat a entrepris une profonde réforme de la Carte Universitaire allant dans le sens de l’élargissement de l’offre, de la cohérence, de la diversification et de la spécialisation.

L’Objectif suivant le premier Ministre est d’arriver à l’implantation de Centres Universitaires régionaux et d’universités régionales spécialisés dans les pôles économiques et les régions.

L’orientation des nouvelles universités vers les filières scientifiques et professionnelles avec l’utilisation intensive des TIC pour la formation à distance est aussi préconisée.



Il est aussi prévu le renforcement de l’Université de Thiès, des centres universitaires régionaux avec la création de l’Université du Futur Africain de Sébikhotane, mais aussi l’Université des Métiers de Saint-Louis.

L’Université de Kaolack sera spécialisée dans le transport, le commerce et les sciences humaines.