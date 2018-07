L’éclipse lunaire la plus longue du siècle sera visible aujourd’hui

Le ciel nocturne nous réserve un phénomène spectaculaire ce vendredi : une éclipse lunaire totale observable à l’œil nu.

Hélas, cette « lune de sang » ne sera pas visible partout dans le monde.

L’éclipse pourra être admirée dans son intégralité en Afrique centrale, en Afrique de l’Est, en Afrique australe, au Moyen-Orient, en Inde, en Asie Centrale et en Antarctique.

L’Amérique du Sud, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest ne verront que la fin de l’éclipse tandis alors que l’Océanie, la Chine et la majeure partie de la Russie n’en verront que le début.

L’éclipse sera inobservable en Amérique du Nord et en Amérique Centrale.

Une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.

Cela signifie que la Terre se déplace directement entre le Soleil et la Lune, bloquant la lumière du soleil.

L’éclipse se produit alors parce que la Lune entre dans l’ombre créée par la Terre.

Comment expliquer sa couleur sanguine ?

Quand c’est une éclipse totale, comme celle du vendredi 27 juillet, la Lune peut avoir une couleur orange rougeâtre. C’est pourquoi on l’appelle souvent « lune du sang « .

La Lune tourne au rouge profond et devient sombre parce qu’elle est éclairée par la lumière qui a traversé l’atmosphère de la Terre puis s’est recourbée vers la Lune. On parle de réfraction.

Pourquoi est-ce un phénomène rare ?

1. L’éclipse lunaire totale doit durer 1 h 40 min, ce qui en fait la plus longue éclipse lunaire totale de ce siècle !

2. Les experts affirment que la poussière jetée dans l’atmosphère par les éruptions volcaniques récentes à Hawaï et au Guatemala risque de rendre cette Lune encore plus rouge.

3. Mars apparaîtra directement sous la Lune avec un niveau luminosité quasi maximale.

La planète rouge n’aura pas été aussi grande et brillante depuis 2003, lorsque la distance entre Mars et la Terre a été réduite à moins de 56 millions de kilomètres.

Croyances et superstitions

Une « lune de sang » est vraiment un spectacle et dans le passé, les gens avaient l’habitude d’être très superstitieux à propos de ce que cela signifiait.

Certains ont dit que cela signifiait que Mars, le « dieu de la guerre », était en route.

Robin Scagell, vice-président de la Society for Popular Astronomy explique : « Dans le temps, vivre une éclipse lunaire totale aurait été synonyme de fin du monde, il n’est pas surprenant que les gens en aient été terrifiés. »

Le phénomène est encore considéré comme un symbole de malheur dans certaines parties du monde.

Comment se préparer pour observer l’éclipse ?

Si le ciel est clair, l’éclipse devrait être visible après le coucher du soleil.

Contrairement à une éclipse de soleil, aucune protection oculaire spéciale ne sera nécessaire pour observer l’éclipse ou Mars.

Une paire de jumelles pourrait aider.

Selon les experts, l’entrée dans la pénombre commencera juste avant 19h50 9 (GMT) et l’entrée dans l’ombre moins d’une heure avant.

Ces deux séquences se dérouleront en grande partie ou totalement sous l’horizon pour l’Europe de l’ouest et l’Afrique de l’ouest pour se terminer peu après 22h00 (GMT).

BBC