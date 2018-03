L’école des cadres ruraux de Bambey en grève depuis 1 mois

Les élèves ingénieurs de l’Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR) Ex école des Cadres Ruraux de Bambey sont en grève depuis 1 mois. Motif principal : la suppression des bourses d’accompagnement des étudiants de la 51ème promotion. Le président de l’amicale de l’institut, Pape Adama Diouf attire ainsi l’attention du ministre de l’Enseignement Supérieur et Technique, Mary Tew Niane sur la nécessité de reconduire cette bourse qui est fondamentale pour les élèves ingénieurs. A noter que la durée de formation à l’ISFAR est de 3 ans pour l’obtention du diplôme de l’ingénieur des travaux dans les différentes spécialisations telles que l’agriculture, l’élevage et les Eaux et forêts.