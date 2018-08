La leçon de morale de Thierno Lô à Samuel et Ndéné

Thierno Lô était l’invité de Face 2 Face de la Tfm, ce dimanche. Il a regretté les attaques contre Wade et les déballages de Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup et Cie.

Mais auparavant, il s’est prononcé sur les affirmations de la cellule de communication du parti de Samuel Sarr, Libéralisme social sénégalais (LSS), selon lesquelles Karim Wade aurait échappé, le 27 juin 2011, à un projet d’attentat. Lequel, serait une initiative de certains libéraux qui voulaient faire porter le chapeau à l’opposition de l’époque.

« Je ne sais pas d’où il a tiré cette information mais je n’ai jamais entendu parler d’un attentat contre Karim Wade », a lancé l’ancien ministre du Tourisme. Le leader de l’Alliance pour la paix et le développement (Apd), soutient qu’il « était toutes les nuits avec (Wade) durant (s)es derniers moments au pouvoir. Et, qu’il participait à toutes les audiences. Je n’ai jamais entendu parler de ça ».

Thierno Lô s’est dit outré par les récentes sorties de Pape Samba Mboup, Souleymane Ndéné et Serigne Mbacké, qui ont déballé contre Wade, Karim et son régime qu’il servaient naguère. L’ancien ministre s’est montré si peiné qu’il a fondu en larmes, non sans demander à ses ex-frères de parti d' »être (plus) responsables » et de confier que « Macky Sall est contre les sorties de Souleymane Ndéné Ndiaye et Cie ». « Il refuse qu’on dise du mal de Wade », martèle-t-il.