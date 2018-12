Lecture: L’inspection d’Académie de Louga vise un objectif de 70% 

Des milliers d’élèves vont bénéficier du Programme Lecture pour tous (Lpt), initié par le Ministère de l’Education nationale, en partenariat avec l’Usaid. Ce sont les élèves des cinq régions que sont Louga, Matam, Diourbel, Kaffrine, Kaolack et Saint-Louis. Il s’agit d’une communication de masse, de proximité et pour le changement de comportement pour atteindre le maximum de cibles.

L’Inspection d’Académie de Louga compte dépasser les 70% fixés par le Ministère de l’Education nationale dans le cadre du programme « Lecture pour tous », a déclaré Mme Amali Mbar Seck Sall, Inspectrice de l’Education et de la Formation du département de Kébémer. «Notre objectif est de dépasser 80%. Nous pensons avoir plus que ce taux fixé par le programme car nous l’avions fait avec le Paquet. Nous avions réalisé un taux de 90% alors qu’on nous avait demandés 80% », a assuré Mme Mbar Seck Sall. Elle s’exprimait en marge du lancement officiel du Programme de communication de « Lecture pour tous » à Louga. La rencontre a regroupé des enseignants, des parents d’élèves, des maîtres coraniques et les Inspecteurs de l’Education (Ief) de la région de Louga. « Nous avions à faire en sorte que plus de 70% des élèves de CEI et CP de la région de Louga puissent lire selon les normes établies. Ce Programme concerne toutes les classes des premières années du primaire. Et nous sommes surs que ce taux de 70% sera dépassé à Louga », dit-elle. Elle rappelé que la région s’est dotée d’un plan de communication interne-externe pour pousser l’enfant à avoir une permanence plus acceptable en matière de lecture. Financé par l’Usaid, le Programme « Lecture pour tous » a pour but de soutenir la mise en œuvre du Programme national de la lecture dont l’objectif est d’amener 70% des élèves de CEI et CP à lire selon les normes établies à la fin de 5ème année de l’existence. Ce programme national de lecture compte des innovations majeures avec l’utilisation des Langues nationales dans les enseignements apprentissages. Il est conçu pour accompagner les élèves en lecture et profitera, avant sa fin, aux autres régions. C’est pourquoi l’IEF a lancé un appel pressant à toute la communauté scolaire à être en contact permanent pour soutenir les activités communautaires.

SIDY THIAM