Législative 2017 Benno rafle les 19 communes de Louga

Louga reste «marron beige». Benno Bokk Yakaar (BBY) a largement remporté ce département dans lequel 22 listes étaient en compétition. La coalition présidentielle gagne toutes les 19 communes de la localité. A Manar, l’un des plus grands centres de vote de Louga-commune, BBY a recueilli 1672 voix sur les 2805 valablement exprimées. A l’école Massamba Siga Diouf, elle obtient 446 voix sur 844. Tous les bureaux de vote des 19 centres de vote sont entre les mains de la coalition. A Nguidile dont le maire Idrissa Tall est tête de la liste départementale de Manko Taxawu Senegaal, Moustapha Diop et ses hommes sont sortis vainqueurs du scrutin avec plus de 800 voix de plus que leur suivant immédiat. BBY devance donc de très loin les coalitions Taxawu Senegaal et Wattu Senegaal. « Nous avons gagné dans toutes les communes de Louga, ce qui n’était pas le cas lors des Municipales de 2014 où nous avions perdu huit communes. Nous avons fait mieux que lors du référendum du 20 mars 2016 où nous avions remporté le département avec 65% des voix », explique Lakhbouss Diakhaté, coordonnateur du Réseau des enseignants de l’APR/Louga. Pour la tête de liste départementale, cette victoire est le fruit d’un travail mené « main dans la main » par les responsables de Benno. « Nous avons battu campagne ensemble comme l’avait souhaité le président de la République. Nous sommes restés unis et nous avons largement gagné », se réjouit Moustapha Diop. Qui explique que la victoire a été facilitée par les « nombreuses réalisations » du chef de l’Etat à Louga. « Les nombreux programmes initiés par le Président Macky Sall ont radicalement changé le visage du département. En votant massivement pour Benno, les Lougatois saluent le bilan élogieux du chef de l’Etat », soutient le maire de Louga.

Sidy THIAM