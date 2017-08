Législative 2017: le Conseil constitutionnel approuve les résultats

Le Conseil Constitutionnel confirme les résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2017. La juridiction a aussi rejeté la kyrielle de recours introduits au lendemain du scrutin législatif par les différentes coalitions.

Parmi ces recours rejetés, figure celui de Khalifa Sall visant l’annulation des élections du 30 juillet 2017, le recours de Mme Fatoumata Chérif Dia de la coalition gagnante Wattù Senegaal dans le département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord. Le recours de Benno Bokk Yaakaar tendant à faire annuler le scrutin à Mbacké, a aussi subi le même sort.

Le conseil constitutionnel a aussi jugé irrecevable le recours de Mànkoo Taxawu Senegaal visant l’invalidation du scrutin dans les départements de Dakar, Kolda, Foundiougne, Tivaouane, Louga, Gossas, Kaffrine, Europe du Sud, Afrique de l’Ouest et Afrique du Centre. Il a aussi jugé irrecevables les recours de la coalition And Suxalo Senegaal, de la liste And Defar Senegaal et celui de Cheikh Sall mandataire suppléant de la liste La Vraie Rupture. Le recours d’Abdoulaye Baldé, tendant à faire annuler l’élection dans tout le département de l’Afrique de l’Ouest, a été jugé irrecevable.