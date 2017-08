Législative 2017- Ces ministres battus qui risquent gros !

La coalition BBY a raflé la majorité à l’issue des élections législatives. Mais, selon nos informations, certains candidats-ministres battus pourraient perdre plus que le seul scrutin législatif.

S’il y a certains ministres qui n’ont pas vraiment de soucis à se faire, ce n’est pas le cas pour d’autres qui devront mener un vrai combat pour conserver leur portefeuille. Il s’agit du ministre de l’Environnement Abdoulaye Bibi Baldé, du ministre et porte-parole du Gouvernement Seydou Guèye, du ministre de l’Agriculture Papa Abdoulaye Seck, du ministre des Transports aériens Maïmouna Ndoye Seck, qui s’étaient tous lancés dans la bataille des législatives. Une course à haut risque. Malgré des moyens financiers colossaux injectés par le pourvoir dans cette campagne législative, Seydou Guèye, Papa Abdoulaye Seck et Maïmouna Ndoye Seck, n’ont pas réussi à battre Bamba Fall à la Médina. A Kolda, Bibi Baldé a été défait par le jeune Fabouly Gaye, sans moyens. Et Macky Sall avait rappelé la règle : tout perdant ne pourra pas rester au gouvernement. Donc, le sabre de Macky va-t-il tomber sur la tête de ces ministres terrassés lors du scrutin du 30 juillet ? Alors qu’un remaniement est annoncé, ces quatre ministres défaits pourraient avoir perdu bien plus qu’une simple élection. En effet, il parait difficile d’imaginer qu’après cet échec qui met sérieusement à mal leur légitimité, ces ministres soient reconduits. A 2 ans de la prochaine présidentielle, Macky voudrait sans doute injecter du sang neuf au sein de son équipe gouvernementale. Une chose est sûre : le Président Sall est déçu des résultats de ses proches dans leurs fiefs respectifs.

