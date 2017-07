Législatives 2017- BBY déterminé à remporter la bataille de Grand-Yoff

Benno Bokk Yaakaar (BBY) est déterminé à gagner les élections législatives au niveau de Grand-Yoff. Ses militants l’ont fait savoir lors d’un meeting organisé ce dimanche aux Hlm Grand-Yoff. Une journée de prière pour la paix dans cette localité est prévue le 26 juillet.

A quelques jours de la clôture de la campagne électorale, les rencontres se multiplient. C’est le cas d’un meeting organisé par Mbaye Samb, responsable de l’Alliance Pour la République (APR) et membres du Conseil économique, social et environnemental, en compagnie de Mme Nancy. Cette rencontre a réuni des militants de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Grand-Yoff, parmi lesquels Cheikh Bakhoum, Me Ousmane Sèye, Moustapha Cissé Lo, Momar Samb le « bâtisseur», Moussa Sané, candidat à la députation.

Pour Mbaye Samb, par ailleurs vice-président des délégués de quartiers de Grand-Yoff, ce rassemblement à laquelle ont pris par les imans, les délégués de quartier, les Badienou Gokh et les militants, est une occasion pour leur expliquer les enjeux des élections législatives. « Le Chef de l’Etat demande la majorité à l’Assemblée nationale pour mener à bien son programme. Je demande à tous les militants de voter la liste de Benno Bokk Yakaar », a-t-il dit.

A cette occasion, il a prié la population de Grand-Yoff d’aller retirer leurs cartes pour donner une victoire éclatante à BBY.

Abondant dans le même sens, Cheikh Bakhoum a fait savoir que le Président de la République veut une majorité à l’Assemblée nationale pour bien mener sa politique pour le développement du Sénégal. A l’en croire, les Présidents Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont eu une majorité. Celui-ci qui dit qu’on ne devrait pas donner la majorité au Président de la République ne veut pas le développement du pays. « Les Sénégalais donneront une large majorité le 30 juillet à Macky Sall pour continuer son programme. Depuis 1960 jusqu’en 2017, le Sénégal est toujours dans la pauvreté. Seul Macky Sall a un programme qui permettra à notre pays de sortir d’ici 2035 du lot des pays pauvres », a expliqué M. Bakhoum.

Quant à Me Ousmane Sèye, il a demandé à tous les militants d’APR et de Benno Bokk Yaakaar à soutenir le projet de Macky Sall qui va jusqu’en 2035. « A Grand-Yoff, s’il plait à Dieu, nous allons gagner ces élections car il y a la mobilisation et l’unité. Personne ne peut gagner en 21 jours de campagne. Nous avons commencé notre compagne depuis 3 ans », a-t-il soutenu sous les applaudissements des militants. Ainsi, une journée de prière sera organisée le 26 juillet 2017 pour la paix à Grand-Yoff suite aux affrontements entre les militants de Benno Bokk Yaakaar et ceux de la Coalition Mankoo Taxawu Sénégal.

A cet effet, tout le monde est confié à participer à cette journée.

Zachari BADJI