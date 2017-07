Legislatives 2017- Dionne défie Wade à Kébémer

En campagne à Kébémer pour les législatives, Mahammed Boun Abdallah Dionne a bandé les muscles et défié publiquement Abdoulaye Wade

Le terrain de basket qui fait face à la préfecture était noir de monde. Des hommes et des femmes, avec l’effigie de Benno Bokk Yakaar (BBY), témoignent leur engouement et leur joie d’accueillir la tête de liste de la coalition. Une affluence folle qui, sans doute, a fait que le Premier Ministre a défié l’ancien Chef d’Etat, Me Abdoulaye Wade, dans sa ville natale. « Mon homonyme, l’ancien homme politique Ahmet Diop (ancien député et ambassadeur), avait l’habitude de battre à Kébémer la tête de liste d’une coalition à Kébémer. Il a eu à le battre durant plusieurs échéances électorales. Bon sang ne saurait mentir. Je marcherai sur les pas de mon homonyme et le forcerai à la retraite politique », a déclaré le Premier ministre. Quoi qu’il en soit, le chef du gouvernement, très en verve, a d’emblée ouvert les hostilités pour envoyer l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade, dans les cordes. « Regardez la Préfecture devant vous, elle est vétuste et remonte à la période coloniale. Allez voir la Préfecture de Fatick, où est né le Président Macky Sall. Excepté le haras, que vous a légué Me Abdoulaye Wade, en tant que fils de Kébémer et ancien chef de l’Etat ?», a-t-il laissé entendre. Selon Dionne, aujourd’hui, ce sont ceux-là qui, douze années durant ont exercé le pouvoir sans jamais sortir les populations de leurs difficultés, qui se pavanent à travers le pays pour solliciter vos voix. « Refusez, chers concitoyens ! Ils ont tous été à des postes de responsabilité. On les connait. Le Pape du Sopi qui depuis quelques jours invitent les gens à marcher, qu’il « sache raison garder, car force restera à la loi », alerte le Chef du Gouvernement.

« Mon homonyme le laminait ici, je ne ferai pas moins »

Le PM convoque l’histoire pour remettre en cause l’affirmation selon laquelle la ville de Kébémer est la chasse gardée de Me Wade. A l’en croire, son homonyme, Ahmed Diop, ancien questeur de l’Assemblée nationale, a toujours laminé le vieux libéral. « Bon sang ne saurait mentir. Je marcherai sur les pas de mon homonyme et le forcerai à la retraite politique », a promis le Premier ministre. Pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, si la commune de Kébémer est jusque-là l’une des villes les moins modernes du pays, il rassure les populations que des plans-programmes comme Promovilles permettront de régler définitivement les problèmes d’assainissement, d’éclairage public, de construction de routes et d’autres infrastructures. A l’attention des femmes et des jeunes du département, le chef du gouvernement informe que le budget de 2018 sera consacré à une politique sociale consistant à combler leurs besoins en financement. Ce qui cadre justement avec la déclinaison de l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent qui vise un développement inclusif. Pour mémoire, avant l’étape de Kébémer, la caravane de Benno a été reçue à Gateigne, dans le département de Tivaouane, où elle a enregistré le ralliement de Thione Dieng, jusque-là membre du Parti démocratique sénégalais et Président de l’Association des éleveurs du département.

Khady Thiam COLY