La coalition « Mankoo Taxawu Sénégal » mise sur la proximité avec des visites dans les maisons et les lieux de travail, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 30 juillet, a soutenu, jeudi, Moussa Taye, coordonnateur de la coalition « Taxawu Sénégal ».

« Nous misons sur la proximité avec des visites aux Sénégalais dans les maisons, les gares routières, dans les lieux de travail, dans les marchés, pour leur proposer notre offre politique », a souligné Moussa Taye, coordonnateur de la coalition « Taxawu Sénégal ». Selon l’Aps, M. Taye s’exprimait en marge d’un rassemblement des jeunes de cette coalition, dénommé « 1000 jeunes debout pour Khalifa Sall », au quartier général. Ainsi, il est largement revenu sur leurs stratégies de campagne. A l’en croire, cela se fera à trois niveaux, à savoir une visite de tous les départements du pays par les leaders de Mankoo Taxawu Sénégal, au niveau des départements et à l’échelle des communes qui déroulent leurs propres activités avec des meetings, des rassemblements et surtout la proximité. D’après lui, la force de Mankoo Taxawu Sénégal est basée sur son projet et son offre politiques pour une nouvelle législature, mais aussi la force de ses leaders charismatiques, de dimension nationale, qui ont montré leurs capacités. Ils ont cinq engagements et six propositions qui sont un ensemble de mesures pour réformer et refonder l’Assemblée nationale. Selon moussa Taye, « l’alliance a été montée pour les législatives, si nous obtenons, par la grâce de Dieu, la majorité à l’Assemblée nationale, nous avons déjà monté notre schéma de cogestion et nous espérons que cette alliance va dépasser 2017 pour aller vers la présidentielle en 2019 ».

Zachari BADJI