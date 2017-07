Législatives à Thiès- Wade file le « virus » à  Massaly

Effervescent, teigneux et sans langue de bois, la carte maitresse de Wade à Thiès donne maintenant un nouveau visage. Sage et pondéré, suivi d’une maturité qui commence à plaire à l’opinion et aux Thiessois qui voient en lui, déjà, un futur rassurant. Une mue qui fait peur aux autres candidats devant la stratégie Massaly, savamment peaufinée par une task-force qui a fait ses preuves ailleurs.

L’opinion politique et générale constate le changement vraiment radical d’un Massaly complètement relooké. De nouvelles habitudes et attitudes qui contrastent nettement avec son ancienne grille de comportement et de réflexion. Sa dernière apparition dans une télévision privée a séduit plus d’un. La sage leçon de civisme qu’il a infligée au troisième vice-président de l’Assemblée nationale reste encore vivace dans les esprits. Il est vrai qu’Abdou Mbow a un problème criard de discipline. Pour le Massaly investi tête de liste départementale à Thiès, le challenge est gros et risqué devant de grosses pointures aux budgets à centaines de millions. Mais pour qui connait l’enjeu de ces élections et la place qu’occupe Thiès pour Me Abdoulaye Wade, le choix de Massaly doit donner sujet à réflexion. Ce n’est pas parce qu’il est était la seule solution, encore que les candidats ne manquaient pas. Le choix porté sur lui par le pape du Sopi renseigne sur la face cachée d’un jeune politique qui a pis un nouvel élan. Dans une parfaite intelligence, Massaly aborde avec calme les problèmes nationaux. Les problèmes criards et urgents du Sénégal et de sa localité. Le cas des élèves-maitres, la bourse des étudiants, l’affaire des cheminots, les médecins grévistes, les conducteurs de motos Jakarta, les jeunes en chômage, l’insertion des jeunes filles, la défense de la presse, entre autres questions d’actualité, le jeune prodige de la cité du rail était sur tous les fronts. Sur l’actualité internationale, Massaly aborde des questions économiques. Avec aise. Et, c’est dans la maturité des êtres que l’idéal apparait en face du réel. Dans une parfaite harmonie d’idées clairvoyantes, il convainc et attire les sympathies. Ce musulman pratiquant est aussi bien vu et présent dans les foyers religieux et tisse aussi une complicité respectueuse avec l’église. Il est aussi vrai que la maturité n’est jamais atteinte car la perfection n’étant pas du domaine de l’homme, il reste vrai qu’il y a encore quelques petites imperfections à soigner. Et au plus vite.

Pape Amadou Gaye