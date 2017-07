Législatives: Ama Baldé et Boy Niang rallient Benno Bokk Yaakaar

Les lutteurs Ama Baldé et Boy Niang ont rallié la coalition Benno Bokk Yaakaar à travers le mouvement Pikine ci la bokk de Thierno Ndome Ba.

Si l’on qualifie la politique sénégalaise, ça ressemble plutôt à une sauce gombo. Autrement dit un mélange de tout genre. C’est dans cette logique que les candidats aux élections législatives prévues le 30 juillet 2017 veulent convaincre le maximum possible à travers des personnes d’influence comme les lutteurs. Ama Baldé et Boy Niang rejoignent le mouvement Pikine ci la bokk de Thierno Ndome Ba de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Quid de son engagement politique Boy Niang de dire : « le soutien politique que j’ai décidé de lui apporter n’est pas surprenant, du moins pour ceux qui connaissent les qualités humaines dont il est imbu et le soutien constant qu’il apporte aux populations de Pikine ». Ama Baldé de la même dynamique de rajouter que le président dudit mouvement est toujours préoccupé du sort de Pikine et des Pikinois. Et de poursuivre « Son engagement politique est essentiellement motivé par le souhait qu’il nourrit pour la localité ».

Safiyatou Diouf Ndiaye