Législatives-Benno Bokk Yakaar : Niasse tête de liste Une grosse erreur politique

Selon les informations, l’APR et la majorité présidentielle préparent les Législatives dont la tenue à date échue n’est plus certaine. Mais, avant tout, ce serait, dans tous les cas, une très grosse erreur politique pour Benno Bokk Yakaar et pour l’APR, de faire de Moustapha Niasse tête de liste.

Une coalition ne peut prétendre incarner le changement, le renouvellement de la classe politique et son rajeunissement en mettant au-devant un vieux vétéran de presque 80 ans, qui a cheminé avec Senghor, puis avec Diouf, ensuite avec Wade et aujourd’hui avec Macky Sall. Et deux faits graves doivent être pris en compte par Macky Sall et Benno Bokk Yakaar.

D’abord, c’est une grosse illusion de croire que l’AFP pèse sur le champ politique et sur l’électorat. Ce parti est une coquille vide. Plus personne n’y est. Il suffit de se rendre à ses réunions, à Sacré-Cœur, à quelques lieues du Collège, à son siège, pour se rendre compte de la déficience politique et de l’asthénie qui ont transvasé ce parti abandonné par la très forte écrasante majorité de ses crédibles responsables et des militants.

Ensuite, investir Moustapha Niasse pour les futures Législatives est une méprise de l’électorat et des citoyens et un fourvoiement politique suicidaire. Il est Président sortant de l’Assemblée nationale. Mais jamais dans l’histoire, le Sénégal n’a eu une législature si désastreuse avec de sempiternelles conspirations, d’ininterrompues querelles politiciennes et des députés si absentéistes, somnambules et cumulards.

Benno Bokk Yakaar et l’APR disposent d’assez de personnalités politiques crédibles de haut niveau qui forcent le respect et l’admiration pour être têtes de liste pour les Législatives. Il est impératif que Macky Sall se décomplexe de ces vétérans de l’UPS-PS, dispersés dans des partis qui claudiquent. Un Niasse ici, un Djibo ka et un Tanor ailleurs, avec ceux qui furent au pouvoir sans rien apporter au Sénégal si ce n’est le souvenir de pouvoiristes, de prédateurs, de dévastateurs de l’économie, de conspirateurs encagoulés et d’incommodants hommes d’Etat.

Le Sénégal veut du nouveau pour prendre un envol économique et social avec de nouvelles personnalités politiques et des bâtisseurs dévoués à la cause nationale. Si jamais Macky Sall continue de s’accommoder d’antédiluviens du jeu politique qui sont dépassés et déphasés, il en récoltera d’âpres repentirs. L’électorat est majoritairement jeune et exigeant. La classe politique devrait en être consciente, à commencer par celle de la mouvance présidentielle.

Domou rewmi