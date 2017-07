LEGISLATIVES : La campagne électorale, un véritable casse-tête pour certains candidats

Ce n’est pas un secret de polichinelle si l’on dit qu’il faut des moyens, surtout financiers pour battre campagne. Mais pour beaucoup des candidats qui ont choisi de faire la politique autrement, ils misent sur l’engagement patriotique sans mallettes d’argents à distribuer à tort et à travers. C’est dans cette dynamique que certains s’engagent dans la sphère politique et surtout en ces élections législatives. Mais le hic, qu’on le dise ou pas, reste les moyens financiers pour battre campagne.

Si certains partis ou coalitions roulent sur de l’or et financent leurs campagnes en distribuant des billets de banque en l’air, d’autres se débrouillent par si et par là pour financer leurs campagnes, pire pour d’autres qui n’en disposent pas, comme la coalition Ndawi Askan Wi/Alternative du Peuple, dirigée par Ousmane Sonko et le mouvement des indépendants Deffar Senegaal. Le Directeur de campagne de la coalition de Sonko, Guy Marius Sagna dans l’Observateur explique : « déjà, pour avoir les 15 millions FCFA de caution, cela n’a pas été chose aisée ». Et d’ajouter : « nous n’avons jamais eu d’accès au fonds secrets, comme les autres organisations politiques et listes de candidats », se désole-t-il. Ce dernier n’hésite pas à lâcher le morceau, « nous n’avons pas de budget, honnêtement, puisque nous sommes tellement dans le dénuement financier que nous sommes incapables de dire : voilà notre budget. Parce que justement, l’argent vient le jour au jour ».

En termes de financement de ces campagnes préélectorales, les mallettes d’argent comme on avait l’habitude de voir dans les années passées, ne tombent plus à flot. Outre la coalition Ndawi Askan Wi/Alternative du Peuple, la campagne semble être un casse-tête pour le mouvement des indépendants Deffar Senegaal, dirigé par l’animateur de l’émission « déjanté » de la 2stv Mamadou Sy Tounkara. Le quotidien révèle que ledit mouvement ne dispose que d’un budget de 3 millions de FCFA. Vu que leurs moyens financiers sont loin d’être suffisants pour battre campagne, le directeur de campagne, dudit mouvement Bassirou Kébé, (27 ans) se fait des cheveux blancs et avoue dormir avec sa calculette tout en reconnaissant qu’il est difficile de battre campagne. Le quotidien de renseigner que le budget dont dispose le mouvement de Tounkara tourne autour de 3 millions. Tout laisse à croire que même si ces candidats veulent faire de la politique autrement, les moyens financiers ne sont pas certainement négligeables en ces périodes de campagne d’où la nécessité de sillonner le Sénègal pour convaincre les électeurs est primordiale.

Safiyatou Diouf Ndiaye