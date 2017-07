LEGISLATIVES: Cheikh Kanté à Matar Ba : « Ce monsieur je ne suis pas son égal…»

Le comité électoral de la Coalition Benno Bokk Yaakaar mis sur pied par le ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye ne fait pas l’unanimité entre les responsables dudit département. Pensant que ce dernier ne les amène pas à une victoire certaine et large aux élections législatives, Docteur Cheikh Kanté crée parallèlement un autre comité qui a soulevé toute une polémique autour de la coalition.Sur ce; il n’a pas manqué de répondre sèchement au ministre des Sports Matar Ba qui a dénoncé la création d’un bureau parallèle.



S’agirait-il d’une compétition pour prouver au Président Macky Sall leurs capacités politiques de gagner leurs fiefs afin de garder leurs portefeuilles ? En tout état de cause, dans le département de Fatick entre le camp de Mbagnick Ndiaye le ministre de la Culture et de la communication et Docteur Cheikh Kanté le Directeur Général du Port Autonome de Dakar ça chauffe ! Dans les colonnes de l’Obs, Cheikh Kanté confirme qu’il a bien mis sur pied un bureau parallèle et l’assume en toute responsabilité. Il explique : « Nous sommes des lieutenants du général Macky Sall, or ce qui a été fait à Fatick ne respecte pas les ordres du chef ». Le Dg du port déplore que le ministre de la Culture n’ait pas intégré tous les responsables de ladite localité. Sous cet angle, il rappelle : « Moi je ne cautionne pas cela ! Parce que ce ne sont pas les instructions du Président de la République Macky Sall ». Pire, « Ce que Mbagnick a fait, c’est tout simplement Diviser pour régner » a-t-il fulminé.

Quid des propos tenus par le ministre des Sports selon lesquels la démarche de Cheikh Kanté est un mauvais coup au travail du Président de la République, le Dg du Port apporte la réplique : « Ce monsieur je ne suis pas son égal, et il le sait bien. Même s’il était mandataire, ce dont je doute fort, il aurait dû au moins m’appeler au téléphone ; ne serait-ce que par courtoisie et politesse. S’il est maire aujourd’hui, je pense que j’y suis pour quelque chose. Matar Ba avait l’habitude de venir (…). Quelqu’un m’a sorti l’enregistrement du discours qu’il a prononcé chez moi à la veille des derniers élections et ce monsieur y tenait des propos différents des propos d’aujourd’hui (…) mais il faut qu’il réfléchisse un peu. »

Safiyatou Diouf