Législatives en France: participation encore en baisse à la mi-journée

Rfi.fr On vote ce dimanche 18 juin en France pour le second tour des élections législatives. Un scrutin qui, selon tous les pronostics, devrait donner une large majorité de députés au président Macron. Tous les sondages annonçaient une très faible participation pour ce second tour, alors que le premier tour avait déjà été marqué par un taux d’abstention de plus de 51—%, un record sous la Ve République. Les pronostics semblent se confirmer.

Le ministère de l’Intérieur annonce un taux de 17,75 % à la mi-journée ce dimanche, en baisse par rapport au premier tour, mais aussi par rapport au deuxième tour des législatives de 2012 (21,41 % à la mi-journée en métropole).

Pour remonter plus loin, au second tour des législatives de 2007, 22,89 % des électeurs avaient déjà voté à midi. La participation aux législatives, scruté placé juste après la présidentielle depuis 2007, s’effrite donc au fil des années.

Par rapport à la participation lors du premier tour, il y a une semaine, la tendance est donc également à la baisse, puisque 19,24 % des électeurs inscrits avaient glissé leur bulletin dans l’urne à midi le 11 juin dernier.

Plus de 47 millions d’électeurs sont appelés à voter pour ce scrutin. L’abstention pourrait grimper jusqu’à 53 % ou 54 % à la fin de la journée, selon les dernières enquêtes. Les bureaux de vote ont ouverts à 8 h et fermeront à 18 h, voire 20 h dans la plupart des grandes villes.

Infographie taux de participation 12h-FR RFI/Nicolas Emmanuelle

Les pronostics annoncent une confortable majorité pour LREM

Le parti présidentiel, La République en marche, devrait emporter 400 à 470 sièges de députés sur 577, selon les sondages. Soit l’une des majorités les plus importantes de l’histoire de la Ve République.

Le président Macron a voté au Touquet à 9 h avant de rejoindre Paris, où il a participé à la cérémonie des commémorations de l’Appel du 18 juin 1940. Le chef de l’Etat a été précédé dans l’isoloir par son Premier ministre. Edouard Philippe a voté à l’ouverture des bureaux de vote au Havre, ville dont il fut maire.

Arrivée largement en tête au 1er tour de sa circonscription d’Hénin-Beaumont (46,02 %), dans le nord de la France, Marine Le Pen a voté en fin de matinée.