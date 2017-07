Législatives : Le maire de Sokone jette l’éponge

Moustapha Guèye dit « petit Guèye » a annoncé son retrait de la mairie de Sokone. Une décision prise à la suite de sa défaite face à Benno Bokk Yaakaar lors de ces élections législatives dans sa commune.

Serait-il une décision d’un homme intègre ou désespéré face à la défaite que la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) lui a infligée sans commune mesure. Dans tous les cas, le maire de Sokone qui avait laminé Latif Coulibaly lors des élections locales compte démissionner de la maire. « Nous avons présenté un programme qu’on jugeait bon pour la commune de Sokone et le département de Foundiougne, mais nous avons perdu partout face à Benno Bokk Yaakaar », se désole Moustapha Guèye qui poursuit : « Cela veut dire que notre projet n’a pas convaincu les populations de Sokone encore moins celles du département. C’est pourquoi, pour ma part, je compte présenter ma démission au conseil municipal vendredi prochain pour appréciation ».

Voyant toutes ses ambitions pour sa commune coulées dans l’eau, la tête de liste départementale de la coalition « Senegaal day dèm » explique que sa coalition prône une nouvelle approche de l’engagement citoyen, mais les populations ont choisi de voter autrement. Battu partout dans les bureaux de vote et plus précisément dans son propre bureau de vote, le maire s’interroge sur sa personnalité : « il se pose un problème d’authenticité et d’intégrité pour ma personne à la tête de la mairie ».

Même s’il s’agit d’une décision personnelle, elle est loin d’être partagée par une bonne frange de la population sokonoise. D’après une source proche, les étudiants sollicitent le maire de revenir sur sa décision.

Safiyatou Diouf Ndiaye