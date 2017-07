Législatives dans le Ndiambour ‘’BBY va gagner à plus de 95%’’

La coalition BB/Louga ne se fait pas de souci. Ses responsables sont certains que leur camp sortira victorieux du prochain scrutin avant la «grande victoire» du Président Macky Sall en 2019.

Accompagné de son suppléant, Amadou Mberry Sylla, de Rokhaya Diaw et Arame Diop également investies, mais également d’Aminata Mbengue Ndiaye, Moustapha Diop, tête de liste départementale rassure que la victoire est déjà acquise. De Thiamène, à Guet Ardo en passant par Ndiagne, ils sont accueillis par une grande foule. Ce qui fait dire au maire Moustapha Diop que la coalition au pouvoir a déjà remporté le scrutin du 30 juillet. « Il n’y a plus aucun doute. Le Président de la République va encore disposer d’une large majorité à l’Assemblée nationale. Ici à Louga, nous sommes sûrs de gagner à plus de 95% des voix », assure Moustapha Diop qui soutient qui n’a pas manqué d’énumérer les « nombreuses » réalisations du gouvernement dans le département de Louga. « Voter BBY, c’est permettre au Sénégal de continuer à rester sur la voie de l’émergence tracée par le chef de l’Etat. Le bilan de Macky Sall est tellement élogieux que même les oiseaux en parlent. En cinq, le Sénégal a fait un grand bond en avant dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’enseignement, des infrastructures », rappelle celui qui est également le ministre de la Microfinance et de l’Economie solidaire. Il a également demandé aux populations de ces différentes localités d’aller massivement récupérer leurs cartes d’identité biométriques et de voter dans le calme et dans la sérénité. « La violence n’a pas sa place dans l’arène politique. Nous devons préserver la paix qui règne dans ce pays », dit-il. Par ailleurs, le coordonnateur de BBY/Louga exhorte les responsables locaux de la coalition à rester unis pour le triomphe de leur liste. « Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous ne ferons qu’une bouchée de l’opposition. Le Président Macky Sall nous a demandé de travailler dans l’unité, alors nous nous devons de rester unis », estime Moustapha Diop qui n’a pas manqué d’énumérer les « nombreuses » réalisations du gouvernement dans le département de Louga.

Sidy THIAM