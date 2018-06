L’Egypte termine mal…

Déjà éliminée, l’Egypte a terminé son Mondial 2018 sur une énorme déception en s’inclinant sur le fil contre l’Arabie Saoudite (1-2) ce lundi à Volgograd dans une rencontre sans enjeu. Du coup, les Pharaons terminent derniers du groupe A avec un zéro pointé. Un bilan indigeste…

Dans un début de partie peu emballant, Salah profitait d’une superbe ouverture de Said pour ouvrir le score d’un lob en extension (0-1, 22e). Les Faucons Verts s’installaient dans le camp adverse mais ils manquaient de mouvements, si bien que c’est l’Egypte qui passait le plus proche du break mais Salah manquait son nouveau duel face au portier adverse en loupant son lob cette fois, puis Trezeguet ne parvenait pas suffisamment à redresser sa frappe.

La pression saoudienne s’accentuait et après un sauvetage d’Hegazy, Fathi provoquait un penalty de la main. Al-Muwallad se présentait face à El-Hadary, devenu ce lundi le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer un match de Coupe du monde à 45 ans, 5 mois et 10 jours ! Et le vétéran fêtait dignement son record en détournant la tentative de l’attaquant sur le poteau ! Mais, stupeur avant la pause, les Saoudiens bénéficiaient d’un nouveau penalty accordé après plusieurs minutes de visionnage des images à la vidéo pour une poussette de Gabr sur Al-Muwallad. Cette fois, Al-Faraj le transformait (1-1, 45e+5).

Entre la possession stérile des hommes de Juan Antonio Pizzi et l’incapacité des Egyptiens à conserver le ballon, le second acte n’offrait pas davantage un grand spectacle. Trezeguet se procurait la première occasion mais sa tête passait à côté. A l’autre bout du terrain, Gabr et l’inévitable El-Hadary s’employaient pour sauver les meubles. Ce match se débridait enfin un peu et le ballon filait d’un but à l’autre mais sans que personne ne trouve la faille. Alors qu’on pensait se diriger vers le nul, les Saoudiens se baladaient tranquillement dans la surface adverse et Al-Dawsari offrait la victoire sur le fil au bout du temps additionnel (2-1, 90e+4). L’Egypte va devoir se remettre de cette campagne russe catastrophique…

Afrik-foot