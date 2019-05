Leicester veut devancer Arsenal pour Ismaïla Sarr

Arsenal a été un admirateur de l’Ismaïla Sarr, bien que Leicester City soit prête à défier les Londoniens pour l’ailier rennais.

Les plans d’été d’Arsenal sont censés être en cours, car le club devrait être occupé à la fenêtre. Une de leurs cibles, Ismaila Sarr, ne sera pas facile car, selon The Sun, la ville de Leicester serait sur le point de défier les Gunners lorsque la fenêtre de transfert rouvrirait. Unaï Emery est connu pour vouloir un homme large à ses côtés pour la saison prochaine.

Le nom d’Ismaïla Sarr a été cité à plus d’une occasion. On se demandait si Arsenal affrontait Rennes en mars lors des huitièmes de finale en Ligue Europa. On pense que les artilleurs sont très intéressés par l’ailier international du Sénégal après ses performances cette saison.

Sarr a marqué 12 buts et inscrit 11 passes décisives tout au long de la saison, méritant les éloges et l’intérêt de nombreux clubs non seulement en Angleterre, mais aussi dans les ligues d’élite européennes. La ville de Leicester est la dernière en date à manifester de l’intérêt et se serait renseignée sur ses disponibilités auprès de Rennes. Le rapport indique qu’une source proche de Rennes a confirmé l’attitude ferme des Fox, mais la réponse d’Arsenal devrait être cruciale.

Le manager d’Arsenal, Unaï Emery, recherche sérieusement un grand joueur et Sarr semble certainement faire son chemin. Les performances de Sarr contre Arsenal sont également devenues un facteur important pour ceux qui le regardaient et ont certainement augmenté ses chances de signer pour Arsenal . Sarr a certainement la qualité de jouer pour une équipe comme Arsenal et Emery semble être impressionné par ses performances cette saison…

Emery pense que Sarr peut entrer dans le côté pour injecter plus de vitesse en attaque. Alex Iwobi et Henrikh Mkhitaryan se sont bien comportés à ces postes, mais étaient pour la plupart incompatibles avec leurs contributions. Aubameyang, cependant, était le meilleur parmi les hommes larges d’Arsenal, bien qu’il ait joué la moitié des matchs en tant qu’attaquant central. Il semble qu’Emery voudrait une attaque de trois hommes devant Sarr.