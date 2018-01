L’entraineur du Japon étale les qualités de ses footballeurs

L’équipe du Japon, adversaire du Sénégal à la Coupe du monde 2018 a des qualités sur « le plan collectif, dans la rigueur et la discipline », a expliqué son sélectionneur, Vahid Halilhodzic dans un entretien paru dans le site spécialisé goal.

« C’est une équipe qui a certaines qualités. Dans l’aspect collectif, la rigueur et la discipline, elle a des armes. Et c’est en se basant là-dessus que je vais la préparer pour la Coupe du Monde », a déclaré le technicien de 65 ans qui a qualifié le Japon pour Russie 2018.

Parlant de l’équipe japonaise, le 2-ème adversaire de celle du Sénégal en phase finale du Mondial 2018, le technicien souligne qu’il faut que son « niveau individuel et collectif s’améliore ».

« Ces dernières années, malheureusement, ils n’ont pas de grands talents. En Europe, on ne parle que très peu du football japonais. À part (Keisuke) Honda (Pachuca, Mexique) et (Shinji) Kagawa (Dortmund, Allemagne), il n’y a pas beaucoup d’éléments dont on parle », a-t-il rappelé.

« Bien sûr, en France, il y a (Hiroki) Sakai (Marseille) et (Enji) Kawashima(gardien de but du FC Metz) qu’on connaît parce qu’ils évoluent en Ligue 1 », a-t-il relevé, soulignant qu’il y a aussi quelques éléments éparpillés en Allemagne et en Italie.

« Mais ce ne sont pas encore des joueurs qui sont des vedettes et qui jouent des rôles importants au sein de leurs clubs respectifs », a-t-il reconnu.

Les footballeurs japonais de manière générale doit aussi s’améliorer sur le plan psychologique, a-t-il ajouté estimant que parfois ils se font un complexe par rapport aux autres.

« Dans mon travail, j’essaye de leur enlever ce complexe afin qu’ils soient plus sûrs de leur force collective », a indiqué l’ancien sélectionneur de l’Algérie.

Au Brésil en 2014, Vahid Halilodzic qui avait conduit les Fennecs en huitième de finale de la Coupe du monde, a fait savoir que le groupe H est très ouvert.

« On n’est pas favoris, mais en Coupe du Monde tout est ouvert » a-t-il dit, rappelant qu’au premier tour, quelques grandes nations ont parfois chuté comme l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre.

« Ça veut dire que tout est possible, il faut simplement rester optimiste, l’important est de bien se préparer », a-t-il insisté, ajoutant qu’il faut faire une bonne préparation et organiser tous les petits détails.

« Il faudra ensuite attaquer l’épreuve avec audace, ambition et en tentant de créer l’exploit sur trois matches », a-t-il préconisé.

En plus du Japon, les deux autres adversaires du Sénégal au premier tour sont la Pologne et la Colombie.

Aps