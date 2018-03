Léonard De Vinci, l’homme qui voulait tout savoir

Esprit universelle né trop tôt pour pouvoir exploiter son génie dans toute sa mesure, Léonard de Vinci est un mythe dont certaines prouesses sont encore mal connues du grand public.

Né en 1452 à Vinci, petite ville de Toscane proche de Florence en Italie et mort en France en 1519 Léonard de Vinci est l’exemple même d’un esprit universel s’il en fut jamais et le symbole de la Renaissance Italienne et de ses artistes-ingénieurs. On connaît bien sûr le peintre qui a produit la Joconde et la Cène mais on connait moins l’architecte, le physicien, le philosophe, le mathématicien et le géologue. Par contre tout le monde connait l’ingénieur qui semble avoir anticipé avec des siècles à l’avance l’hélicoptère, le parachute ou encore le scaphandre autonome et le char d’assaut.