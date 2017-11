Un Léonard de Vinci star des enchères d’automne à New York

Son prix devrait dépasser les 100 millions de dollars. Le tableau de Léonard de Vinci « Salvator Mundi » sera mis aux enchères par la maison Christie’s à New York ce 15 novembre. Il s’agit du tableau le plus ancien jamais mis en vente, et le dernier du maître florentin aux mains d’un collectionneur privé. Un tableau à l’histoire rocambolesque.