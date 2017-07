Leonardo DiCaprio a grossi… et il a décidé de bien le vivre

Depuis ses premiers rôles au cinéma, Leonardo DiCaprio a connu une transformation physique impressionnante. Mais aujourd’hui, le comédien de Titanic et du Loup de Wall Street, ne cache plus son « dad bod« … autrement dit son « ventre à bière« .

Comme l’a confié une source proche de l’acteur à Page Six, le comédien aurait même décidé de vivre sans contraintes et de n’entamer aucun régime particulier. Lors d’une récente soirée dans son domaine privé en Californie, il « buvait de la la bière et se vantait auprès des mannequins qui étaient là de ne pas faire d’exer­cice. Elles étaient là à dire: « Et il pense que c’est atti­rant ? » Ce n’est pas comme s’il avait encore le corps de Tita­nic » Un détail qu’avait aussi fait remarquer sa partenaire de l’époque, Kate Winslet, héroïne sur la poupe du Titanic, au cours de l’émission Daybreak sur Itv en 2012. « On a vieilli depuis le film. Leo a 37 ans, moi 36. On avait 22 et 21 ans quand on a tourné le film. Vous voyez… Il est plus gros maintenant ! Moi je suis plus mince ! »

Toutefois, si d’après le témoin de la fête, ses admiratrices ne comprennent pas ce lâcher prise, Leonardo DiCaprio prendrait quand même soin de lui – en particulier au niveau du visage. Il se serait pas exemple offert des soins à base de dards d’abeilles pour ses 42 ans… sans oublier d’accorder une importance particulière à ses sourcils.

Aujourd'hui pourtant, il semblerait que la star ait laissé tomber les conseils de son ex coach Gregory Joujon Roche, décédé l'an dernier. Il était son mentor dans la préparation du film Gangs of New York. C'est lui qui, six fois par semaine, lui faisait faire du yoga, des arts martiaux, ou encore des exercices de cardio… Néanmoins, son charme naturel en fait craquer plus d'une, comme Alessandra Sublet l'hiver dernier par