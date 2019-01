L’épouse de Mame Mbaye Niang porte plainte

Victime de fake News, l’épouse du ministre Mame Mbaye Niang a décidé de porter l’affaire devant la justice. Selon E-Media, elle a porté plainte pour débusquer ceux qui ont véhiculé la fausse information selon laquelle ce serait elle qu’on voit dans la vidéo qui, depuis quelques jours, a commencé à circuler sur le web, d’abord via les réseaux sociaux avant d’être reprise par plusieurs sites. On y voit une dame assise sur un fauteuil et en train d’exhiber plusieurs liasses de billets de banque. En accusant la femme de Mame Mbaye Niang d’être la dame en question, la vidéo est très vite devenue virale, et, en cette période pré-électorale certains ont vite fait d’accuser son mari, responsable politique au sein du parti au pouvoir.