DÉSILLUSION !

Malgré une forte domination du Sénégal, l’Algérie a pris les devants deux minutes après le coup d’envoi pour remporter la finale de la CAN 2019 (1-0).

On dit souvent qu’un match de football ne se termine qu’une fois que l’arbitre central a donné les trois derniers coups de sifflet, mais il ne faut pas oublier qu’il commence immédiatement après le premier. Le Sénégal l’a appris à ses dépens ce vendredi face à l’Algérie (0-1), en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, avec un but (trop) rapidement encaissé, dès la deuxième minute de jeu…

C’est ce qu’on appelle être cueilli à froid. La bande à Mané a donc eu le temps d’effectuer le coup d’envoi, Saivet de manquer une passe dans la surface, et les Algériens de partir sur une contre-attaque. Glaçante et incisive, à l’image de la longue redescente du ballon dans le but sénégalais après la frappe de Bounedjah (2e), contrée par Sané. Parti sur sa droite, Gomis ne pouvait que constater les dégâts.