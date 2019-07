Les inégalités au cœur de la crise

L’organisation Oxfam a publié hier son rapport sur les inégalités au Sahel, pour répondre aux défis du développement et de la sécurité. Ledit rapport révèle que les crises d’ordre sécuritaire, humanitaire ou environnemental prennent racine dans les inégalités et un sentiment d’injustice profondément ancrés dans les sociétés sahéliennes.

Le Sahel fait face à de très nombreux défis auxquels les Etats, les institutions régionales et la communauté internationale doivent s’attaquer avec ardeur malgré son potentiel de développement. C’est ce que révèle le nouveau rapport de l’organisation Oxfam publié hier. Ledit document montre que ces défis sont sans cesse rappelés au sein d’instances comme le G5 ou l’alliance Sahel, qui tentent de coordonner leurs efforts sécuritaires et de développement. Ils sont surtout rappelés chaque jour à la population, en particulier à sa frange la plus pauvre, aux femmes et jeunes, qui craint pour sa sécurité, qui ne parvient pas à accéder aux ressources pour vivre dignement, ni aux services de santé ou d’éducation. Selon le Directeur régional d’Oxfam en Afrique de l’Ouest, Adama Coulibaly, la fracture économique, sociale et politique rend la vie de millions de personnes plus dure et plus courte. « Les inégalités sont criantes et se manifestent dans tous les domaines de la vie et enferment une part croissante de la population dans la pauvreté et laissent sans perspectives d’avenir », fait-il savoir. Et de renchérir : « les choix budgétaires et de politique fiscale des gouvernements sahéliens ne permettent pas de lever des ressources suffisantes pour financer des services publics de qualité à toutes et tous, ni réduire les inégalités de revenus dans la population, gage d’un contrat social plus solide ». Le rapport démontre que les services publics d’éducation de santé et de protection sociale laissent à l’écart une grande part de la population marginalisée ou discriminée. Ce qui justifie le fait que l’indice de développement humain des pays sahéliens est parmi les plus bas au monde, en raison de l’accès inégal aux soins de santé et à une éducation de qualité, directement lié aux inégalités de revenu et de richesse. « Les opportunités de formation, de travail, d’émancipation économique et financière sont très faibles pour une grande part de la population en particulier en milieu rural », soutient M. Coulibaly. Il a été noté dans ce rapport que les pays du sahel sont confrontés à des difficultés de gouvernance institutionnelle, territoriale et économique, de même que l’expression démocratique des populations se heurte ces dernières années à une réduction importante de l’espace civique. Ainsi, la discrimination à l’égard des femmes sahéliennes dans toutes les sphères de la société.

Ledit rapport recommande que les Etats, les institutions régionales, les bailleurs de fonds et acteurs du développement et de la coopération doivent agir de manière cordonnée pour combattre les inégalités. Ce qui passe par la mise en place de politiques fiscales progressives et justes, par des politiques d’éducation, de santé et de protection sociale, par des politiques agricoles et d’élevage justes et équitables, entre autres.

Ngoya NDIAYE