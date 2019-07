Les Lions débarquent à Dakar samedi

Après la finale de la CAN 2019 perdue ce vendredi au Caire, face à l’Algérie, les Lions du Sénégal vont quitter le Caire ce samedi au petit matin, par vol spécial. Selon Les Echos et E-Media, l’arrivée des joueurs est prévu à l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce, pour éviter le long déplacement vers Diass aux supporters qui voudront leur réserver un accueil chaleureux. La distance de vol entre les aéroports de Dakar et du Caire est estimée à un peu plus de 5 000 km et le temps en vol direct tourne autour de 7h, sans escale. Mais avant de regagner Dakar, ils ont faire une étape à Alger, la capitale Algérienne.