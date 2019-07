Les produits high-tech les plus attendus de 2019

Smartphones, consoles ou encore appareils photos, l’année 2017 n’a pas été avare en termes de grosses nouveautés high-tech. 2018 sera-t-elle sur la même longueur d’onde ? C’est ce qu’on vous propose de voir avec cette sélection des produits que l’on attend le plus !

CÔTÉ SMARTPHONES

Ce sont évidemment les nouveaux iPhone et Samsung Galaxy que l’on va être impatients de découvrir en 2019. Si, pour l’instant, aucune info n’est connue sur le téléphone d’Apple, les rumeurs sur le flagship de Samsung se font de plus en plus précises. Dernièrement, ce sont les noms des modèles ainsi que les tailles d’écran qui ont été dévoilés. Nous aurons vraisemblablement le droit à un S10 Lite, un S10 et un S10+. Les tailles d’écran seraient respectivement de 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,4 pouces. Avec l’appareil photo incrusté dans l’écran – ce qui ne laisse qu’un trou. Et bien sûr, double capteur avant pour le modèle S10+.

Notons que l’on peut également espérer voir arriver un Google Pixel 4 cette année. Le 3emodèle ayant enfin atteint les frontières françaises en grande pompe, il serait regrettable que Google décide de ne pas prolonger la vente de ses téléphones au sein de l’hexagone.

Autre avancée qui concerne nos smartphones et que l’on aimerait voir l’an prochain : les téléphones avec écran pliable. L’entreprise coréenne Samsung a fait savoir en novembre qu’elle préparait le futur des Galaxy avec un modèle doté d’un écran Infinity Flex. Mais la marque n’est pas la seule à vouloir une part de ce gâteau puisque Huawei a d’ores et déjà émis le souhait de vouloir arriver sur le terrain du smartphone flexible avant Samsung.

On abordait les appareils photos incrustés dans l’écran, façon « poinçonnage » des futurs S10 ; c’est une chose que l’on pourrait voir se démocratiser dans l’année suivante. Honor est déjà sur le coup avec le fraîchement annoncé View 20, mais Huawei et son Nova 4 ou Samsung (encore !) et son Galaxy A8s sont quasiment là. Adieu le notch en 2019 ?

DU CÔTÉ DES ORDINATEURS

On sait déjà que 2019 verra l’arrivée d’un nouveau Mac Pro. La précédente génération n’a pas vraiment rencontré le succès escompté par la marque à la pomme. Espérons que l’année 2019 marquera le retour tonitruant du Mac Pro. Les Mac Mini et MacBook Airannoncés et sortis le mois dernier ont su convaincre le public qui attendait impatiemment une vraie belle mise à jour. Peut-être qu’Apple restera sur ce cycle victorieux ?

Cette année 2018 aura également vu débarquer sur le marché des ordinateurs portables gaming de plus en plus fins et léger comme l’Alienware M15, la gamme TUF d’Asus, les nouveaux MSI ou encore le Lenovo Legion au design original.

Et tant qu’à rester dans l’univers gaming, on peut également s’attendre à ce que les futurs ordinateurs portables soient livrés avec des GTX2080, histoire de booster un niveau au-dessus les performances de votre bécane portable.

CÔTÉ PHOTO

Comme chaque année, DJI et Go Pro devraient nous offrir une nouvelle version de leurs appareils. Pour DJI, on peut imaginer voir arriver un Phantom 5 en lieu et place d’un Mavick Pro ayant déjà eu un successeur cette année. Mais ce que l’on aimerait voir par-dessus tout c’est un Spark 2. Le premier modèle était déjà exceptionnel pour un tarif moindre, il serait dommage de ne pas proposer une version plus évoluée.

Pour Go Pro, l’inéluctable Go Pro Hero 8 devrait faire son apparition sur le marché. Mais l’on n’est évidemment pas à l’abri d’une petite sortie surprise. Comme une Fusion 2 voire même –soyons fous- un nouveau Karma !

2019 risque également d’être l’année de Sony sur la photo. Les rumeurs d’un Sony A7s III se font de plus en plus présentes sur Internet. D’étranges fiches techniques émergent et sont récupérées par les sites spécialisés. D’aucuns mettraient alors sa main à couper qu’un successeur de l’A7s II devrait voir le jour. Avec un A7 III sorti cette année, le doute n’est vraiment que minime.

CÔTÉ SON

Une nouvelle version des AirPods devrait pointer le bout de son nez en 2019. L’information revient beaucoup en cette fin d’année et cela ne semble pas improbable puisque la première génération souffle sa deuxième bougie le 19 décembre prochain. Taille réduite, portée améliorée ou encore boîtier plus discret et équipé de la recharge Qi pourraient en faire, encore une fois, la paire d’écouteurs true wireless la plus vendue.

En parlant d’écouteurs vraiment sans fil, il serait bon qu’en 2019, ces derniers profitent d’une taille bien réduite pour faciliter la discrétion dans nos oreilles. Le fait que certains modèles fassent naître une protubérance à la sortie de l’esgourde peut fortement freiner des personnes à l’achat.

Enfin, du côté des casques, on aimerait voir un successeur au très bon Bose QuietComfort 35 II. Allez Bose, je vous aide pour le nom : QC 35 III ou QC 45. C’est cadeau, c’est pour moi. Mais après plus de 2 ans, il serait temps de venir taquiner le Sony WH-1000XM3 qui est bon pour entrer dans le cœur des fans de réduction active du bruit.