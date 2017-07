Les racines du mal

Chaque peuple a les dirigeants qu’il mérite. Cet adage se vérifie parfaitement avec la société sénégalaise qui est sérieusement malade. De la base au sommet, elle est minée par le désire aveugle de toujours gagner. Pour avoir le dessus, les Sénégalais sont prêts à tout. Le chauffeur de transport en commun n’hésite presque jamais à commettre une infraction qui vire au pire parfois pour devancer un autre afin d’avoir le plus de clients. La femme au foyer est prête, parfois, à commettre l’irréparable pour avoir le dessus sur le mari contre sa coépouse ou même pour ne pas en avoir. Les sportifs qui doivent manifester leur force par le fair-play, sont devenus pour la plupart de mauvais perdants. Les supporters eux franchissent le Rubicon comme l’ont fait ceux qui sont supposés être à l’origine du drame de Demba Diop. Les hommes politiques sont accusés d’en arriver aux sacrifices humains pour obtenir le pouvoir. Une fois l’objectif atteint, ils sont capables de tripatouiller la Constitution pour y rester, les plus cruels iront jusqu’à commettre des crimes contre ceux qui veulent leur ôter le sucre de la bouche. Oui, car ils se sucrent démesurément sur le dos de pauvres citoyens qui se lèvent avant le soleil et se couche après l’astre lumineux pour constituer le contribuable. Celui qui changera ce Sénégal devra être un As dans tous les sens. Car le mal, en plus d’être répandu sur toutes les couches de la société, est si profond que l’y extraire nécessitera d’énormes sacrifices individuels d’abord, puis collectifs.

Domou rewmi