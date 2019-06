Les vertus du persil

Délicieux dans certains plats en tant que plante aromatique, le persil est aussi un ingrédient très utile en cosmétique maison. Ses antioxydants, ses vitamines, ses minéraux et ses oligoéléments en font un allié aux propriétés antiseptiques, tonifiantes et adoucissantes pour la peau et pour les cheveux.

Voici quelques idées pour profiter de ses bienfaits… Toutes ces recettes sont à utiliser aussitôt faites,sans temps de conservation. Si à l’application vous ressentez la moindre gêne ou picotement, rincez aussitôt.

Du persil pour un teint parfait

Les points noirs, les boutons et les taches ont pris le dessus sur votre visage ? Un jus de persil permettrait de mieux prendre en charge ces problèmes. Plongez un bouquet de persil dans un demi litre d’eau. Laissez mariner pendant une nuit avant de filtrer et de recueillir le jus dans un flacon. Appliquez sur le visage en insistant sur les points noirs, laissez poser pendant un quart d’heure et puis rincez. Vous pouvez renouveler l’application jusqu’à deux fois par semaine.

Autre astuce : le masque. Le site américain Mind Body Green conseille de mixer un bouquet de persil avec deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre et trois cuillères à soupe de yaourt ou de fromage blanc. Laissez poser 20 minutes, rincez à l’eau tiède.

Pour effacer la fatigue

Après une nuit blanche, les yeux bouffis et les paupières lourdes nous donnent une allure de hibou grognon. Pour retrouver un aspect décent avant d’aller travailler, faites bouillir quelques branches de persil dans de l’eau. Une fois tiède, utilisez ce jus pour imbiber des compresses et posez-les sur vos yeux pendant un quart d’heure environ (attention à ne pas vous endormir). Leur pouvoir anti-inflammatoire aiderait à décongestionner la peau et réduire les cernes.

Pour lutter contre les rides

Les antioxydants du persil seraient mêmes utiles pour atténuer l’apparition des rides sur le visage en un soin express. Hachez un bouquet de persil et appliquez-en directement sur les zones où vous voyez que les rides se sont formées : le coin des yeux, de la bouche, le front… Rincez d’un coup d’eau tiède avant d’appliquer votre crème de jour habituelle.

Pour faire pousser les cheveux

Une fois que vous avez utilisé les feuilles de persil pour vos soins du visage, ne jetez surtout pas les branches. Faites-les bouillir dans de l’eau, laissez infuser environ 20 minutes, laissez refroidir et filtrez dans une bouteille que vous garderez dans la douche. Utilisez cette décoction pour vous masser le cuir chevelu à chaque shampoing et rincez à l’eau tiède. Les nutriments du persil permettent de tonifier le cuir chevelu.