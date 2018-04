L’Etat publie les contrats signés avec Total

C’est hier que le gouvernement a publié sur son site officiel le contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures Ultra Deep Offshore (UDO) et le contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures du Rufisque offshore profond. Il s’agit de contrats signés d’une part par la République du Sénégal représentée par Mahammad Boun Abdallah Dionne, Premier ministre et officiant en même temps comme ministre de l’Energie et du développement des Energies renouvelables, et par Petrosen représentée par son Directeur Général Mamadou Faye, et d’autre part par Total Sénégal représentée par Patrick Pouyanné. Chacun des deux contrats est composé de plus de trente articles qui régissent les conditions de recherche et de production en fixant les droits et obligations des parties contractantes. Il faut noter également que pour chaque contrat signé, le contractant (Total) s’engage volontairement à verser au nom et pour le compte de l’Etat du Sénégal un bonus de signature de cinq millions (5 000 000) de dollars et ce dans les 30 jours suivant la date d’effet. A noter aussi que la période initiale de recherche relative à la zone contractuelle sera de 4 années contractuelles avec des possibilités de renouvellement prévue dans lesdits contrats.

L’As