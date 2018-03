L’Etat doit taxer les transferts de joueurs sénégalais, dit un spécialiste

L’avocat au barreau de Marseille et expert en droit sportif Me Moustapha Camara a estimé lundi que l’Etat du Sénégal devrait mettre en place une réglementation et taxer les transferts de joueurs sénégalais.

Il s’exprimait à l’occasion de la présentation de son ouvrage « Le contentieux du transfert des joueurs », organisée en partenariat avec l’ANPS (Association nationale de la presse sportive).

L’ouvrage traite principalement de la problématique des transferts de joueurs ainsi que du Tribunal arbitral du sport (TAS).

« Les clubs formateurs de joueurs en Afrique sont défavorisés », a dit l’auteur, expliquant cela par « la catégorisation des centres de formation de foot selon les pays au niveau de l’instance de la FIFA ».

Dans ce cas, « les clubs locaux touchent très peu par rapport aux clubs formateurs en Europe en ce qui concerne l’argent des transferts ».

Selon Me Camara, « un joueur formé au Sénégal qui signe dans un grand club après être passé par un autre en Europe servira plus ce dernier que celui où il a été initié ». Ce qui est « un paradoxe », fustige t-il.

Me Camara en appelle à « la suppression de cette catégorisation des clubs formateurs par la FIFA qui instille une forme de discrimination dans ce sport ».