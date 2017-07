Lettre d’une ex-fan révoltée à Youssou Ndour

Cher You:

En tant que admiratrice de votre magnifique carrière et fan inconditionnelle de votre immense répertoire, je me permets de vous adresser cette lettre pour exprimer la grande confusion, mais surtout l’immense déception et indignation que votre dernière visite a suscité chez nous habitant.e.s de Grand Yoff.

Cette visite nous l’attendions des mois plus tôt, plus exactement depuis l’arrestation arbitraire de Monsieur le maire de Dakar Khalifa Sall, victime d un abus de pouvoir par ce gouvernement en perte de popularité. Mais surtout en votre qualité d’homme intègre, qui à travers ses chansons s’est plus d’une fois fait le porte parole de la colère et des revendications des populations africaines et sénégalaise, privées de justice, bafouées dans leurs droits . Votre présence dans les rangs du parti au pouvoir constitue une surprise et laisse un sentiment de profonde trahison.

Alors vous comprendrez l’accueil qui vous a été réservé lors de votre visite à Grand Yoff ce vendredi 15 juillet. Cette ultime provocation déguisée en visite de campagne ne pouvait que récolter la colère et la frustration des populations de Grand Yoff. Venir narguer la famille, les amis,les supporters de Khalifa Sall meurtris par la détention de leur leader dans leur chair, dans son fief, avec votre pompeuse caravane, certainement acquise aux frais des impôts des citoyens, témoigne d’un total manque de respect et d’empathie. Sans doute avec vos compagnons de Benno Bokk Yakaar, vous pensiez que l’injuste incarcération du maire de Dakar, laisse le champ libre à ses adversaires politiques. Clairement vous avez sous-estimé la loyauté des habitant.e.s de Grand Yoff envers Khalifa Sall. Et il me peine de vous voir être l’instrument de la provocation du camp présidentiel.

Youssou, le pays est dans une phase critique, entre la dégradation des conditions de vie et la violation de nos acquis démocratiques et libertés individuelles, vous ne pouvez en tout état de cause être le messager et porte étendard du président Macky Sall. Un tel positionnement va à l’encontre même de votre responsabilité d’artiste de renommée mondiale, qui est à défaut d’être un contre pouvoir, est de rester neutre. Votre alliance avec Benno Bokk Yakaar n’est rien d’autre qu’une trahison, en vous alliant à ce régime, vous êtes complice des fréquents abus de pouvoir du gouvernement dont l’ultime forfaiture en date est l’emprisonnement arbitraire de Khalifa Sall.

Je peux comprendre que votre inclinaison politique ne s’aligne pas avec celle du maire de Dakar, après tout, libre à chacun de défendre les principes qui lui conviennent. Cependant la garantie des principes démocratiques et libertés individuelles doit être une priorité pour tous. La différence de vision politique ne doit pas vous empêcher de condamner l’acharnement que subit M. le maire Khalifa Sall. Cette injustice est flagrante, en détournant votre regard, vous la cautionnez. J’ose espérer que les événements de Grand Yoff serviront de rappel que les Sénégalais.e.s ne vont pas laisser faire l’arrogance et l’intimidation du camp présidentiel. Si le Sénégal est souvent cité en exemple dans le continent, c’est parce que depuis des décennies chaque citoyen.ne lutte pour l’amélioration de sa démocratie obtenue de haute lutte. En tant que fan, je garde espoir que vous allez sortir de votre égarement, car comme pour beaucoup de Sénégalais.e.s, il devient de plus en plus impossible de dissocier votre figure d’artiste à celle du politicien à la solde d’un gouvernement compromis.

Signé: de la part d’une ex-fan révoltée